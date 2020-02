Stasera la finale di Sanremo giovani 2020. Scopriamo gli ultimi vincitori della rinomata kermesse, dal 2019 al 2015.

Lo scorso anno non ci fu la gara tra i giovani, bensì tra i tanti che si proposero a dicembre, ci fu una scrematura con Mahmood ed Irama che hanno conquistato un posto tra i “grandi”. Incredibilmente poi, con la canzone soldi, Mahmood riuscì a vincere la famigerata edizione delle polemiche con Ultimo che ebbe qualcosa da ridire sul come fu gestita la votazione. Per Irama invece un buon quinto posto che all’esordio è un tutto dire. Ora i due sono delle stelle nei rispettivi generi, tanto da divenire delle icone in Italia.

Ultimo, Il ballo delle incertezze – 2018

Un trampolino di lancio che l’ha portato sempre più su. Ultimo con la vittoria di Sanremo Giovani nel 2018 col brano “Il ballo delle incertezze”, ha avuto un escalation completa che gli ha permesso di essere l’artista con più vendite nel 2020. Un successo totale per lui che ha sfiorato, un anno fa, anche il successo a Sanremo, dovendosi arrendere al solo Mahmood. Da sottolineare anche il grande riscontro per il tour, che l’ha visto suonare in numerosi luoghi di culto della musica italiana con sold out in tutta italiana.

Lele, Ora mai – 2017

Il brano Ora mai è divenuta col tempo una vera hit, ma sicuramente il suo percorso artistico non è stato dei migliori tanto che ora si sente parlare davvero poco di Lele. Nel 2018 pubblica il singolo Giungla, che ha anticipato l’album Black Love Parthenope. Nei mesi successivi il cantante annuncia un nuovo progetto, 4 on the Boat, una webserie che tratta argomenti di tipo sociale, uscito il 14 gennaio 2020. Dal punto di vista musicale invece al momento nessuna novità, con il prossimo futuro che potrebbe riservare sorprese.

Francesco Gabbani, Amen – 2016

Nel giro di 12 mesi è passato dalla vittoria Sanremo Giovani con il brano Amen al successo nella categoria superiore con Occidentali’s Karma. Quest’anno ci riprova con Viceversa, canzone che anticipa il suo album in uscita il prossimo 14 febbraio. Per lui da segnalare anche il successo nel 2017 al Wind Music Awards con il CD oro per l’album Magellano ed il “singolo multiplatino” per Occidentali’s Karma. “Tra le granite e le granate”: altra sua hit, è arrivata la certificazione del disco di platino. Insomma, un artista che spopola e non vuole fermarsi.

Giovanni Caccamo Ritornerò da te -2015

Scoperto da Franco Battiato, trionfa con la canzone Ritornerò da te e prova anche il grande salto un anno dopo, nella categoria Big con il brano Via da qui, cantato insieme a Deborah Iurato. Un terzo posto che ha fatto ben presagire per il futuro, ma che al momento non ha regalato soddisfazioni. Si è infatti persa traccia di lui. Ha tentato nuova fortuna nel 2018 prendendo parte alla 68ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Eterno, classificandosi decimo.

