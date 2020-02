Claudio Lippi, risolto il mistero sulla sua assenza prolungata a ‘La prova del cuoco’. A chiarirlo è direttamente il 75enne milanese con un video postato via Instagram.

Claudio Lippi esce allo scoperto sulla sua assenza prolungata in Tv. Il 74enne milanese, via Instagram, ha infatti fatto chiarezza sul motivo per cui Elisa Isoardi conduce da tempo da sola ‘La prova del cuoco’ in diretta sulla Rai.

Claudio Lippi risolve il mistero via Instagram

L’uomo inizia il video con tutta la sua ironia che lo contraddistingue: “Non è che sia proprio nelle condizioni diciamo ideali per rappresentarmi. Sto studiando un nuovo taglio di capelli, sto pensando di farmi crescere la barba ma soprattutto sto pensando di risolvere questo noiosissimo incidente di percorso dovuto evidentemente ai malanni stagionali”.

Da lì la verità sul problema che lo sta tenendo lontano dallo schermo televisivo: “Così mi sono preso una broncopolmonitina fastidiosa ma che risolverò sicuramente. Sto imbottendomi di antibiotici, iniezioni, di pastiglie perché devo tornare alla prova del cuoco dove vorrei eseguire una ricetta fatta di pastiglie e di medicinali. Mi sembra una buona idea”.

Inevitabili ringraziamenti in virtù anche dei tanti messaggi di sostegno: “Saluto Elisa, tutta la famiglia de La prova del cuoco e tutti coloro che si stanno preoccupando che ringrazio perché è segno di grande affetto. Ma semmai la preoccupazione è che io torno il prima possibile e sto facendo il tutto per farlo. E ancora presto per iniziare orazioni funebri, per il resto grazie Elisa che stai facendo cose meravigliosa”.

Da lì la chiusura sulla conduttrice di Cuneo che sta lavorando alla grande seppur da sola: “A dimostrazione di quanto ti ho sempre detto: starti vicino forse ti è stato di conforto, ci siamo conosciuti, ci siamo voluti bene, siamo diventati amici, c’è complicità. Ma tu eri destinata ad avere quella crescita e quell’affermazione in un programma che ti appartiene quasi da sempre”.