Lewis Capaldi sarà uno degli ospiti di Sanremo nella terza serata della kermesse arrivata alla 70esima edizione. Conosciamo il talentuoso artista.

“Una stella della musica moderna”, così viene presentato Lewis Capaldi dagli addetti ai lavori che lo lanciano nella terza serata di Sanremo 2020. L’artista come di consuetudine si è affacciato al mondo della musica da piccolo, trattando in primis la chitarra. Poi ha capito di poter sfruttare la propria voce, tanto da attirare già in tenera età le attenzioni del pubblico. Il 2019 è stato però il suo anno, con una crescita esponenziale negli ascolti e nella fama. In un batter d’occhio è diventata una star musicale, grazie e soprattutto al singolo Someone you loved. Un brano toccante che si è affermato come colonna sonora nella maggior parte dei paesi europei, riuscendo quindi a superare anche i confini nazionali.

Lewis Capaldi, X Factor e Sanremo

In Italia ad accorgersi di lui sono i produttori di X Factor che lo scelgono come ospite speciale in una delle puntate del celebre talent show in onda su Sky.

Nello stesso anno, il giovane cantautore è sbarcato in Italia per partecipare, come ospite speciale, a una puntata di X Factor. Milioni gli streaming su Spotify ed una popolarità crescente che gli sta permettendo di scalare le classifiche anche in Italia, tanto da meritarsi la chiamata per la terza serata di Sanremo 2020. Intanto segnaliamo che già a 12 anni suonava nei pub, a testimonianza di un talento precoce.

La vita Privata di Lewis Capaldi

Lewis non dovrebbe essere fidanzato, anche se come riportato dal Sun, la canzone Someone You Loved è arrivata proprio da una delusione amorosa. Ha quindi trovato l’ispirazione dalla fine della relazione con la sua ragazza, con cui è stato fidanzato per un anno e mezzo. Ci si domanda se sia ancora single, ma da quello che scorge sui social, non c’è ancora nessuna ragazza nel suo cuore. Sui social poi ha un seguito maggiore all’1,5 milioni di persone ed è considerato il nuovo Ed Sheeran per la musica che propone e per il suo modo di essere. Possiamo poi parlare di una lite a distanza con Noel Gallagher, il quale lo ha confrontato a Chewbecca, a causa del fisico non proprio asciutto. Infine, ricordiamo che ha un cugino attore Peter Capaldi, di origini italiane, così come il padre di Lewis.

