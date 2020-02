Paura a Gerusalemme dove questa mattina è andato in scena un attentato contro un gruppo di soldati. Sarebbero ben 12 i feriti

Un auto irrompe in un locale notturno a Gerusalemme, seminando paura e terrore in tutta la città. L’autore dell’attentato ha provocato ben 12 feriti, di cui uno in condizioni gravissime.

A rivendicare l’attentato ci hanno pensato alcune organizzazioni palestinesi, che subito dopo hanno annuciato: “Così il popolo palestinese replica alla distruzione“.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO !