La prima classifica di Sanremo 2020: in testa Francesco Gabbani, poi diverse sorprese

Una serata speciale, la seconda del Festival di Sanremo 2020. Una serata che si è aperta con il doveroso tributo a Fabrizio Frizzi ed è proseguita con momenti molto toccanti, come l’intervento di Paolo Palumbo e #iostoconPaolo e qualche immancabile revival, dai Ricchi e Poveri a Zucchero. Ma “nel frattempo” (è proprio il caso di dirlo, visto il ruolo marginale che sembrano avere quest’anno i brani in gara) si è svolta anche la kermesse, quella con la competizione vera e propria.

La classifica della seconda giornata vede in testa Francesco Gabbani con “Viceversa”, un brano che alla fine troneggia anche nella classifica generale delle due giornate sommate. Ottimi riscontri anche per i Pinguini Tattici Nucleari, la vera sorpresa di questa seconda serata, mentre sono molto in basso sia Levante che Anastasio, che alla vigilia venivano dati per favoriti.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Sabrina Salerno, la bombastica “Boys Boys Boys” a Sanremo – VIDEO

Classifica Sanremo 2020, le prime proiezioni: Gabbani in testa

Una classifica, quella di Sanremo 2020 dopo le prime due serate, che vede al primo posto un artista che si è esibito nella seconda serata, ovvero Francesco Gabbani, ma poi nei primi posti è dominata da chi si è messo in mostra nella prima serata. Le Vibrazioni, Piero Pelù, Elodie. Una serie di protagonisti poco attesi che sono invece nei primi posti di un Festival che sta suscitando non poche polemiche per la lunghezza degli interventi e per il poco spazio ai cantanti in gara.

CLASSIFICA PROVVISORIA SANREMO 2020

1 Francesco Gabbani

2 Le Vibrazioni

3 Piero Pelù

4 Pinguini Tattici Nucleari

5 Elodie

6 Diodato

7 Irene Grandi

8 Tosca

9 Michele Zarrillo

10 Levante

11 Marco Masini

12 Alberto Urso

13 Giordana Angi

14 Raphael Gualazzi

15 Anastasio

16 Paolo Jannacci

17 Achille Lauro

18 Nigiotti

19 Pavone

20 Riki

21 Lamborghini

22 Rancore

23 Bugo e Morgan

24 Junior Cally

Questa, invece, la classifica della prima serata di Sanremo: