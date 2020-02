Turchia, valanga travolge un bus: almeno 23 morti dopo quanto accaduto in queste ore nella provincia orientale turca di Van.

Una valanga ha travolto un bus che trasportava diverse persone e i loro soccorritori, provocando almeno 23 morti. Lo riferisce proprio in questi istanti la redazione dell”Ansa’, secondo cui il tragico episodio sarebbe avvenuto precisamente nella provincia orientale turca di Van. La protezione civile, che avrebbe dato per prima la notizia, sarebbe adesso al lavoro per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente e per cercare eventuali dispersi.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, almeno altre 10-15 persone sarebbero intrappolate al momento sotto la neve, mentre i soccorritori ne avrebbero tratte in salvo già una trentina. Ma il tempestivo intervento di soccorritori non ha evitato questa incredibile tragedia, che conta al momento 23 morti e che potrebbe assumere proporzioni ancora più grandi di quelle attuali. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in merito alla valanga che ha causato la morte di almeno 23 persone nella provincia orientale turca di Van.

