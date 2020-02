Tecla Insolia è una delle partecipanti al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, scopriamo chi è.

Nome: Tecla Marianna

Cognome: Insolia

Nome d’arte: Tecla

Data di nascita: 13 gennaio 2004 (16 anni)

Luogo di Nascita: Varese

Segno Zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,60 cm



Account Account Instagram Account Facebook

Tecla Marianna Insolia, in arte Tecla Insolia, muove fin da bambina i primi passi nell’ambiente musicale tanto da frequentare lezioni di canto con Gianni Nepi della Woodstock Academy. Poi nel 2014 entra nel mondo dello spettacolo grazi all’associazione Le Muse di Gianni Martorella ed avvio un percorso di recitazione e canto.

Per lei poi arriva anche l’esordio al grande schermo nel 2016 a Pequeños gigantes, in onda su Canale 5, classificandosi terza. Poi varie apparizioni, tra cui in L’Amica Geniale e Vita in Fuga, prima di arrivare a Sanremo Young. Qui è assoluta vincitrice, avendo la chance di partecipare a Sanremo 2020, nella categoria delle Nuove Proposte. Lei è cresciuta nella Rusty Records di Maurizio “Rusty” Rugginenti – etichetta indipendente milanese – il suo progetto discografico per i prossimi due album che vede il primo in uscita il 5 febbraio, proprio in concomitanza con l’esordio alla kermesse sanremese.

La vita privata di Tecla Insolia

Essendo giovanissima, concentra la sua vita sui social, e può vantare ben 17 mila followers su Instagram. Qui si trova qualche aspetto particolare della propria vita privata. La giovane cantante ha due fratelli: Gioele e Santiago. Inoltre frequenta l’Istituto Tecnico Grafico Pubblicitario, ed a ciò affianca lo studio del canto e della recitazione.