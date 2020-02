Serie A, può scattare un altro esonero dopo i risultati maturati quest’oggi. Come infatti riferisce SkySport, sono ora di profonde valutazioni da parte di un club in difficoltà.

Nuovo possibile esonero in Serie A. Mentre il presidente del Brescia ha confermato Eugenio Corini malgrado il k.o. di Bologna, è invece a forte rischio Leonardo Semplici della Spal dopo la tremenda batosta in casa della Lazio.

Serie A, Semplici a forte rischio esonero

La formazione di Ferrara, attualmente ultima e reduce da un sonoro 5-1 all’Olimpico, potrebbe quindi vedere a breve un forte ribaltone. Come infatti riferisce SkySport, sono ore di profonda riflessione nel club emiliano. Ma l’immediato silenzio stampa post partita dimostra come sia anche alta la tensione in casa biancazzurra

E’ tutto nelle mani del presidente Walter Mattioli. Ma il patron, questa volta, potrebbe seriamente propendere per l’esonero per provare a dare la scossa a una squadra in ginocchio. Nel caso in cui il licenziamento avvenisse davvero, ci sarebbe Gigi Di Biagio in pole position per la panchina degli estensi.

Potrebbe interessarti anche —> Super Bowl 2020: orario, dove vederlo in tv e streaming

L’ex Ct della nazionale under 21 – rivela l’emittente tv – è stato già sondato nelle scorse settimane quando il club aveva già iniziato a valutare tale epilogo. Probabile che adesso la staffetta ci sia davvero col 52enne di Firenze.

Anche perché le prossime due partite saranno fondamentali per il futuro: la Spal prima ospiterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi, poi volerà in Puglia per lo scontro diretto contro il Lecce.