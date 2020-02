Meghan Markle cotninua ad essere al centro del gossip anche adesso che si è spostata in Canada. Presto l’ex duchessa svelerà un segreto che cambierà tutto.

Meghan Markle, la bomba è pronta per esplodere. Presto, secondo le ultime news di gossip, la moglie di Harry annuncerà di essere incinta del secondo figlio. E sarebbe questo uno dei motivi che l’hanno spinta ad andarsene da Londra per cercare la tranquillità a Vancouver. Anche se in realtà presto potrebbe trasferirsi in California, dove vive la mamma.

Ad avvalorare la testi di una gravidanza in atto arrivano le parole di una delle sue migliori amiche. La stilista Misha Nonoo è convolata a nozze Roma pochi mesi fa a Roma e attualmente è incinta del primo figlio. Durante un’intervista, come riporta il ‘Daily Mail’, ha affermato che adesso il suo rapporto con Meghan è diventato ancora più bello.

Secondo lei possono scambiarsi tanti consigli sulla gravidanza e starebbero condividendo un momento magico della loro vita. Proprio questa frase ha fatto drizzare le antenne del gossip. Perché sembrano confermare che anche la Markle sarebbe in dolce attese, per dare un fratellino o una sorellina ad Archie.

Meghan Markle ha pianificato tutto? Il sospetto che arriva da Londra

Meghan Markle incinta, ma rientra tutto nei suoi piani. Ne sono convinti i terribili giromali inglesi che prima hanno scandagliato nella sua vita privata. E ora che ha affrontato a testa alta la Corona andandosene con il marito e il figlio sembra essere diventata la nemica numero uno.

Un piano che avrebbe elaborato insieme alla madre Doria Ragland. Ci sarebbe infatti la sua regia occulta dietro alla decisione di abbandonare l’Inghilterra per il Canada, anche se Harry non sarebbe stato d’accordo a fare un passo così drastico.Lo dice apertamente Wayne Dupree, una nota esperta di corte. “Harry desidera una vita tranquilla, lontana dai riflettori, ma non è quello che vuole sua moglie. Meghan invece sente il richiamo di Hollywood e dei milioni che possono arrivarle”, ha detto nei giorni scorsi.

Ma ha anche prefigurato uno scenario molto diverso da quello attuale: “Meghan divorzierà da Harry entro 5 anni. O forse 3″. Intanto però potrebbe arrivare un secondo bebé: anche il magazine ‘New Idea’ è convinto che l’ex duchessa del Sussex sia già incinta. Dalla diretta interessata almeno per il momento non è arrivato nessun commento e nemmeno dfa parte di Harry. Certo, se era la tranquillità quella che stavano cercando, dovranno aspettare.