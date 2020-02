Alessandra Amoroso cambia look e vita: arriva un importante annuncio dalla cantante pugliese. Nuovo ribaltone nella vita della donna di Galatina.

Alessandra Amoroso cambia look. E sappiamo benissimo cosa significa questo per una donna. Nuova vita. Un cambiamento. Ed è proprio quello che è successo alla cantante pugliese. Oltre a postare la sua nuova chioma, infatti, la donna di Galatina ha anche annunciato la separazione dal suo fidanzato.

Alessandra Amoroso torna single: l’annuncio via Instagram

Ecco quanto postato in una storia Instagram: “Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

La donna ha poi appunto mostrato il suo nuovo visual col seguente commento alle foto: “Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!”, mostrando comunque inevitabile dolore interno per questo scossone che ha avuto la sua vita. Tantissimi commenti di approvazione dai suoi fans, tra cui spunta anche quello di Tiziano Ferro: “GREY PRIDE!Come Meryl!!!”, con tanto di emoticon del cuore. Alessandra Amoroso riparte. A modo suo.

