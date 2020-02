Continua a crescere il numero di morti a causa del Coronavirus. Secondo l’ultimo report sono ben 259 le morti, e ben 18 casi verificati in Europa.

Continua a salire il numero di morti causati dal Coronavirus. Dopo i vari casi verificati anche in Europa, l’OMS ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza. Non sembra esserci alcuna cura per il Virus, ed intanto le persone continuano a perdere la vita.

Secondo l’ultimo report, adesso sarebbero ben 259 le morti in Cina a causa del misterioso virus. Inoltre la situazione non sembra migliorare, anzi. Solamente nella giornata di ieri sono stati registrati 2.102 nuovi casi, con oltre 11mila persone infette.

Il virus si sta radicando in tutta la Cina, e ieri ben 42 delle nuove 46 vittime, sono state registrate nella città di Hubei. Così la crescita delle morti si conferma stabile. Inoltre la paura inizia a diffondersi anche in Europa, dove sono stati accertati ben 18 persone infette da Coronavirus.

Coronavirus, da Wuhan arriva il mea culpa

Nella giornata di ieri, però, sono arrivate anche le scuse di Ma Guoqiang, segretario del Partito comunista cinese di Wuhan. Guoqiang ha infatti ammesso candidamente l’errore, dichiarando: “In questo momento mi sento in colpa, con rimorso“. Il segretario del Partito Comunista ha poi continuato: “Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore dell’attuale“.

Ed intanto il virus sta iniziando a diffondersi anche in Europa, con casi verificati dal Centro europeo per il controllo delle malattie. Secondo l’Istituto sarebbero ben 18 i casi sparsi per l’Europa, di cui: sei in Francia, sei in Germania, due in Italia, due nel Regno Unito, uno in Finlandia e uno in Svezia.

Il caso più preoccupante arriva proprio dal paese tedesco, dove il virus è stato verificato anche nel corpo di un bambino. Solamente nei prossimi giorni vedremo se si riuscirà a trovare un rimedio a questa terribile epidemia, e se la situazione finalmente migliorerà.

