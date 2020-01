Il video della rissa al ristorante del secolo sta spopolando su Facebook. E lui? Imperturbabile!

Si chiama “l’imperturbabile“, ed è un video che in queste ultime ore sta spopolando su Facebook. Lo scenario è apocalittico: siamo in questo fast food e improvvisamente scoppia la rissa. Una rissa violentissima al ristorante, con gente che si lancia di tutto e un contendente che rischia di prenderle un po’ da tutti. Un caos pazzesco insomma, e nell’angolo si vede lui, un distinto signore che consuma il suo pasto come se nulla stesse accadendo. Da vedere, fa morire dal ridere!