Secondo le previsioni meteo, arriva questo martedì il secondo flusso perturbato. Torna a scendere la neve anche a bassa quota.

Nella giornata di ieri avevamo previsto l’arrivo di un nuovo flusso perturbato e così sarà. Sull’Italia, infatti, una nuova corrente fredda è in pieno transito e sfrutterà la poca potenza dell’anticiclone pronto ad attaccare la penisola.

Così tornano ad addensarsi i cieli italiani. A partire dal Nord, nuvole grigie la faranno da protagonista, minacciando anche alcune precipitazioni. A riportare piogge e nevicate sull’Italia, ci penserà questo nuovo fronte atlantico, pronto a far respirare un pò di aria invernale.

Le nevicate a bassa quota riguarderanno soprattutto il settore settentrionale. Mentre invece al Sud, il tempo sarà condizionato dai forti venti. Il tempo così tenderà a peggiorare e lo farà fino a venerdì, quando si avrà una nuova pausa dal maltempo. Andiamo quindi a vedere che giornata sarà questo martedì 28 gennaio.

Meteo, martedì 28 gennaio

Come abbiamo ampiamente anticipato, l’Italia è pronta a vivere un altro momento segnato dalla bassa pressione. Le temperature sono state più volte oltre la media in questo Gennaio, e quasi ci siamo dimenticati che siamo in piena stagione invernale. Andiamo quindi a vedere che meteo ci presenterà questo ultimo martedì di gennaio.

Sulle regioni del Nord Italia, sin dal mattino le piogge cadranno sul settore di NordOvest, in particolare sulla Liguria. Poi con l’evolversi della giornata troveremo piogge anche sulle restanti regioni settentrionali. Solamente alla sera il tempo si rasserenerà, tranne sulle alpi dove fiocchi di neve cadranno a bassa quota. Le temperature restano comunque stabili, con massime dagli 8 ai 13 gradi.

Invece sulle regioni dell’Italia Centrale, il mattino si apre con nubi che occuperanno le regioni tirreniche, e porteranno piogge su Toscana e Lazio. Qualche fiocco di neve cadrà in Umbria, mentre invece sul comparto Adriatico il clima resterà più sereno con alcune schiarite. Le temperature massime restano stabili, con valori che andranno dai 13 ai 16 gradi.

Al Sud Italia, invece, troveremo una situazione più serena. I venti forti condizioneranno inevitabilmente la giornata, ma le piogge cadranno solamente sulla parte settentrionale della Calabria e sulle cime degli Appeninni. Le temperature restano stazionarie anche qui, con massime che andranno dai 15 ai 18 gradi.

L.P.

