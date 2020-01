Calciomercato Juventus, è fatta: grande rinforzo in arrivo per Maurizio Sarri

Il calciomercato della Juventus, per ora rimasto in stand-by, sembra accendersi improvvisamente. Paratici sta lavorando su un paio di operazioni in uscita, prima di concentrarsi sui rinforzi in entrata. I continui mal di pancia di Emre Can hanno convinto il direttore sportivo bianconero ad aprire alla cessione al Borussia Dortmund. In realtà rispetto alla valutazioni di almeno 30 milioni di euro, i tedeschi ne offrono al massimo 10 in meno. La volontà del ragazzo di tornare in Germania potrebbe fare la differenza, forzando la mano con la Juve, per non perdere anche gli Europei con la propria nazionale. A centrocampo sono attesi altri movimenti, perchè per motivi simili, ovvero di poco impiego, anche Federico Bernardeschi cerca una nuova casa. Il Milan si è fatto sotto con una proposta di prestito fino a giugno, proponendo in cambio Paquetà. A Sarri non dispiacerebbe avere a disposizione un’altra mezzala sinistra e potrebbe acconsentire al cambio. Restano da limare i dettagli sui contratti e la volontà del trequartista italiano di andare a Milano.

Calciomercato Juventus, è fatta: grande rinforzo per Sarri

Poi tutti gli sforzi dei bianconeri sono indirizzati al nuovo terzino sinistro da regalare a Maurizio Sarri. Alex Sandro non ha alternative da quella parte e Mattia De Sciglio continua a non fornire garanzie fisiche. Proprio con quest’ultimo si sarebbe trovato l’accordo con il Psg per uno scambio quasi alla pari con Kurzawa.

L’Équipe riferisce che il 27enne terzino sinistro ha già trovato l’accordo con la Juve per un contratto di 4 anni e mezzo, con cifre superiori ai 4 milioni di euro a stagione. A quanto pare ci sarebbe il gradimento dell’allenatore toscano, mancherebbe solo il via libera di De Sciglio nel compiere il percorso inverso. Sono attese nelle prossime ore novità definitive. Già nella prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, potrebbe essere a disposizione almeno per la panchina.

