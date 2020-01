Iran, aereo supera la pisa e atterra in strada: ecco il video di quanto accaduto precisamente al volo della Caspian Airlines.

Grandissimo spavento in Iran, dove un aereo della Caspian Airlines finisce fuori pista a causa di un problema tecnico e atterra addirittura in strada. Per fortuna, non si registrerebbero feriti tra le 135 persone a bordo: lo riferiscono in queste ore le autorità locali. L’incidente di queste ore si aggiunge ai tanti problemi sorti nelle ultime settimane in Iran, dove sono convinti che a complicare i piani siano state sanzioni imposte dagli Stati Uniti.

Iran, aereo supera la pisa e atterra in strada: il Video

Secondo quanto riportato dall’Agenzia di stampa della Repubblica Islamica o IRNA, il pilota del volo 6936 si sarebbe visto costretto ad atterrare in una strada vicino alla pista a causa di un problema tecnico improvviso. Restano da capire i motivi che avrebbero provocato l’avaria, ma per fortuna l’incidente non ha provocato vittime. Ecco il VIDEO pubblicato da Euronews sul canale Youtube:

