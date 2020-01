Inter-Cagliari da crepacuore, ultimi minuti intensissimi e Conte se ne va

Inter-Cagliari è terminata 1-1, ma le emozioni sono state intense. Finale di gara da crepacuore, animi accesi e Lautaro espulso per doppia ammonizione. E’ stato proprio il toro a firmare l’1-0 per la squadra di casa, pareggiata più tardi dall’ex Radja Nainggolan. L’espulsione di Lautaro è dovuta alle insistenti e provocatorie proteste per un presunto contatto non fischiato a metà campo.

Il direttore di gara, Manganiello, accortosi della mancanza di rispetto nei suoi confronti ha mandato sotto la doccia il giocatore argentino. Le proteste si sono protratte anche dopo il fischio finale con un Antonio Conte iracondo.

Inter-Cagliari, Antonio Conte lascia lo stadio

L’iracondo Antonio Conte si è rivolto prima verso l’arbitro Manganiello chiedendo spiegazioni ed è poi diventato insistente a tal punto che i suoi assistenti l’hanno trascinato via. Un comportamento rischioso in vista del derby. Come se non bastasse, in segno di protesta, tutta la squadra si è assentata dalla mixed zone e si è rifiutata – tecnico compreso – di parlare ai microfoni delle TV. L’allenatore pugliese è stato il primo a lasciare lo stadio, preso dall’ira.