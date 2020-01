Sci alpino. Nella discesa libera femminile di Bansko, in Bulgaria, trionfo azzurro con tre nostre atlete sul podio

Una giornata indimenticabile per lo sci alpino italiano. Nella discesa libera femminile di Bansko, tripletta azzurra con la vittoria di Elena Curtoni che precede, sul podio, Marta Bassino e Federica Brignone.

Una gara dominata dalle nostre. La prima a guadagnare il primato è stata la Bassino. Scesa con il pettorale numero 4, Marta ha preceduto Shiffrin, Siebenhofer, Gut, Suter e Stuhec, tutte specialiste della velocità. A smuovere la classifica ci ha pensato la Brignone. Una discesa emozionante quella di Federica che ha rischiato di cadere prima di concludere al secondo posto con soli 4 centesimi di svantaggio dalla connazionale. Un pizzico di delusione per la Brignone che, al secondo intermedio, era avanti di 44″.

A completare l’apoteosi azzurri è stata la Curtoni. Scesa con il pettorale numero 28, Elena ha conquistato un sorprendente primo posto con un vantaggio di 10″ sulla Bassino e di 14″ sulla Brignone. Sola la Vhlova poteva rovinare il trionfo azzurro. Nulla da fare per la ceca. Prima vittoria in carriera per la Curtoni. E’ festa Italia a Bansko.

La precedente tripletta in Discesa Libera

Quella di Bansko non è la prima tripletta azzurra in una discesa libera femminile. L’altro precedente è datato 14 gennaio 2018. In quell’occasione si gareggiava sulle nevi austriache di Bad Kleinkirchheim. A trionfare fu Sofia Goggia (oggi out per uno stop precauzionale dopo la caduta di venerdì) su Federica Brignone e Nadia Fanchini.

Un’ulteriore tripletta italiana, stavolta in Gigante, era arrivata nel 2017 ad Aspen, vinto dalla specialista Federica Brignone su Sofia Goggia e Marta Bassino.

