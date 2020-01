Anna May Wong, ecco chi era l’attrice sino-americana che oggi viene celebrata dal doodle di Google

Anna May Wong è il personaggio celebrato oggi dal Doodle di Google. Nata Wong Liu Tsong il 3 gennaio 1905, è stata la prima star sino-americana del cinema e la prima a diventare celebrità internazionale. Entrambi i genitori erano di origine cinese e vivevano a Chinatown, quartiere di Los Angeles. Ha lavorato nel cinema muto, sonoro, in tv, teatro ed anche in radio.

Anna May Wong, storia della sua carriera

Inizia a recitare fin da giovanissima ed il suo primo ruolo di protagonista arriva nel 1922 in The Toll of the Sea che fu uno dei primi film a colori. Parte importante l’ha avuta anche ne Il ladro di Bagdad (1924) con Douglas Fairbanks. Queste due interpretazioni la rendono famosa in tutto il mondo, oltre a lanciarla come icona di stile.

I suoi ruoli però restavano legati a stereotipi del tempo verso gli asiatici ed Hollywood continuava a dare ruoli di primo piano a colleghe americane truccate da orientali.

Verso la fine degli anni ’20 partì per l’Europa, dove le furono affidati ruoli di grande importanza. Recitò in Piccadilly (1929), mentre l’anno successivo fu la protagonista del suo primo film parlato che fu girato in 3 lingue: inglese “The Flame of Love“, francese “L’Amour maître des choses” e tedesca “Hai-Tang“. La donna seppe destreggiarsi tra tutti gli idiomi, ma il film ebbe critiche negative pesanti.

Negli anni ’30 si divise tra Europa e Stati Uniti e recitò in La figlia di Fu Manchu (1931) e in Shanghai Express (1932) al fianco della pietra miliare Marlene Dietrich.

Nel ’35 ebbe una grossa delusione perché la Metro-Goldwyn-Mayer rifiutò di prenderla in considerazione per il ruolo principale in La buona terra scegliendo la tedesca Luise Rainer che successivamente verrà premiata con l’Oscar.

Successivamente viaggiò verso la Cina per studiare le sue origini e fu fondamentale per il sostegno nella causa contro il Giappone. Anna Wong tornò sotto i riflettori negli anni ’50 e fu stabile la sua presenza in pellicole e in tv fino al 1960. L’anno dopo, quando aveva intenzione di ritornare al cinema con Fior di loto, morì per un attacco cardiaco all’età di cinquantasei anni.

C’è da dire che, nonostante la sua importanza nel mondo del cinema, la sua paga è stata sempre nettamente inferiore a quella delle colleghe occidentali.

LEGGI ANCHE—> Dan Bilzerian scommette contro McGregor: la perdita è incredibile