Cine 34, il lancio del nuovo canale dedicato al cinema italiano cambierà la numerazione di un’altra emittente di Mediaset. La novità a partire da lunedì 20 gennaio

Dal 20 gennaio, un nuovo canale gratuito arricchirà la programmazione sul digitale terrestre. Si tratta di Cine 34, la nuova emittente di Mediaset dedicata al cinema che proporrà un palinsesto tematico serale con numerose produzioni made in Italy del passato. Si spazierà su vari generi, dalla commedia al filone drammatico, al western.

La data di lancio del nuovo canale non è stata scelta a caso. il 20 gennaio 2020 si compiranno, infatti, 100 anni dalla nascita di Federico Fellini e sarà proprio a uno dei registi simbolo della storia del cinema italiano che Cine34 dedicherà gran parte del palinsesto nei primi giorni di trasmissione.

Mediaset Extra cambia posizione

L’arrivo di Cine34 non produrrà solo novità nella programmazione gratuita dei canali disponibili sul digitale terrestre ma anche nella numerazione degli stessi sul telecomando. Ad essere interessata, in particolare, dal cambiamento di posizione sarà un’altra emittente Mediaset, ovvero Mediaset Extra.

Generalmente, su Mediaset Extra la programmazione era incentrata sulla riproposizione in replica di trasmissioni (telefilm e show di varietà e intrattenimento) recenti e o passati, precedentemente passati su Canale 5, Italia 1 o Rete 4.

Da inizio gennaio, il palinsesto di Mediaset Extra è monopolizzato dalla trasmissione in diretta delle immagini provenienti dalla casa del Grande Fratello Vip. Ebbene chi vorrà continuare a seguirle, da lunedì 20 gennaio, dovrà spostarsi definitivamente sul canale 55, sul quale Mediaset Extra sta già trasmettendo in simulcast con il canale 34. Quest’ultimo, come da denominazione del canale sarà definitivamente occupato da Cine34.

Sul 34, è già presente un avviso che avvisa i telespettatori dell’ormai imminente novità. Vedremo se e quando Cine34 troverà spazio anche sul decoder di Sky, sul quale dopo l'”acquisizione” di Mediaset Premium sono disponibili tutti i canali in chiaro dell’emittente con la possibilità ulteriore di vedere in abbonamento quelli precedente trasmessi a pagamento sull’oramai ex pay tv del digitale terrestre.

