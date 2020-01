Wanda Nara, tra una pausa e l’altra del Grande Fratello Vip, non di dimentica della sua sensualità e di rendere felici anche i suoi follower. L’ultimo scatto è esagerato.

Iba volando con las alas rotas 🦅

Metti Wanda Nara sotto la Tour Eiffel e hai guà due spettacoli della natura. Una è lì dal 1887, l’altra è arrivata a Parigi solo da pochi mesi, eppure ha già capito come farsi apprezzare e notare anche dai francesi. Impeccabile e provocante, la signora Icardi, ha colpito nel segno ancora una volta.

Giusto per ricordare che il suo lato sensuale fa parte integrante di una personalità esplosiva, Wanda nelle ultime ore su Instagram ha postato un’immagine provocante. Indossa solo un lungo cappotto nero e lo apre maliziosamente mostrando i suoi tesori. O meglio, da sotto spunta la rondinella che ora rischia di diventare anche più celebre della farfallina di Belèn.

Un’immagine che ha riscosso un successo quasi clamoroso. Dal tardo pomeriggio di oggi sono stati già più di 230mila i ‘like’ alla foto e il tassametro continua a correre. E questa immagine arriva proprio nel giorno in cui dal web sono spuntate anche le immagini del truccatore che la sistema proprio sul ‘lato b’ prima di andare in onda. Non è l’unica star che si fa truccare proprio lì, ma è comunque una novità per la tv italiana.

Wanda Nara al Grande Fratello Vip si commuove pensando ai figli

Domani sera, 17 gennaio, Wada Nara tornerà in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata del Grande Fratello Vip. E nella sua ultima uscita come opinionista ha trovato anche il modo di commuoversi. Lo ha fatto pensando ai figli, quando Antonella Elia e Adriana Volpe hanno raccontato la loro esperienza.

In particolare la Elia ha spiegato di essere pentita per non aver mai voluto mettere al mondo un figlio e ora è tardi. Adriana invece ha spiegato di esserci arrivata tardi percfhé nei contratti che firmava con la Rai c’era una clausola che le impediva di fatto di rimanere incinta, pena non ricevere nulla come stipendio.

Parole che hanno commosso Wanda. “Per una donna non è facile voler essere mamma e non poterlo essere. Io sono stata mamma due volte, poi ho anche divorziato e sono dovuta tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Oggi sono qui a lavorare perché ho cinque figli e non voglio che nessun uomo abbia il diritto di sentire di darmi una mano perché la responsabilità è mia”. E rivendica la sua scelta di diventare madre a 20 anni, una responsabilità che si prende volentieri.