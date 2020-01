Nuova puntata del GF Vip. Wanda Nara si prepara posando con il costumista: la foto social è bollente

Questa sera andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello Vip 4, condotto da Alfonso Signorini. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per la parole sessiste rivolte da Salvo Veneziano nei confronti della coinquiline Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, il programma più chiacchierato della tv torna in prima serata.

A rendere ancora più bollente l’edizione 2020 del GF ci sta pensando anche Wanda Nara, opinionista in studio insieme a Pupo. La bella argentina, moglie dell’ex capitano dell’Inter e attuale calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, si sta facendo largo nel mondo della televisione italiana. Dopo l’esperienza nella trasmissione calcistica Tiki-Taka, adesso è arrivato il momento di commentare le vicende della Casa più spiata d’Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Grande Fratello Vip 4, clamoroso! Salvo Veneziano squalificato: il motivo

GF Vip, Wanda Nara si prepara con il costumista: la foto è bollente

La 33enne showgirl di Buenos Aires è ormai un abituè dei social network, dove posta in continuazione foto e video che riguardano la sua sfera privata. Dal lavoro alla famiglia, ma soprattutto immagini “bollenti” che ricevono migliaia di apprezzamenti sul web.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Grande Fratello Vip 4, la prima doccia è di Paola Di Benedetto

Pochi minuti fa Wanda ha messo una ‘storia’ su Instagram nella quale si immortala mentre, preparandosi in camerino per la puntata di questa sera, posa con il costumista. Quest’ultimo, si vede nel video, massaggia l’argentina sui glutei mentre lei riprende la scena, per poi pubblicarla sul suo profilo.