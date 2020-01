Barbara D’Urso scollatissima col rossetto rosso: web in tilt e pioggia di like all’indirizzo della bellissima conduttrice televisiva.

Barbara D’Urso conferma di essere particolarmente attraente e di avere un corpo fantastico nonostante i 62 anni di età. La bellissima conduttrice televisiva è già pronta per la puntata odierna di ‘Pomeriggio Cinque’ e ha pubblicato da poco uno scatto sul proprio profilo Instagram che ha letteralmente mandato in tilt il web e fatto incetta di like. Ecco la didascalia allo scatto dell’attrice napoletana: “ Buongiorno 🌞🌞🌞 Che dite, vi piace questo rossetto?!? 💋💋💋 Lo metto oggi?!? 😍😍😍“.

Barbara D’Urso scollatissima col rossetto rosso: la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Barbara D’Urso con un rossetto rosso fuoco e con una mise davvero particolarmente scollata, che mette in risalto la sua linea perfetta. La conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’ non è nuova a questi scatti, in cui conferma di essere davvero affascinante e corteggiatissima dai suoi tanti fan. Ecco la FOTO appena pubblicata da Barbara D’Urso sul proprio profilo Instagram:

