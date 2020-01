L’incredibile video dei due missili iraniani che hanno abbattuto l’aereo ucraino

Il New York Times ha pubblicato delle immagini esclusive circa i due missili iraniani che hanno abbattuto il Boeing, aereo ucraino con 176 persone a bordo. I missili sono stati lanciati da una base iraniana a circa 12 chilometri dall’aereo separati ad una distanza di 30 secondi l’uno dall’altro. In un primo momento si era parlato con una certa insistenza di un guasto avvertito dal pilota, ma adesso l’Intelligence statunitense sembra non avere più dubbi.

Le autorità dell’aviazione civile iraniana credono che l’indicente sia dovuto ad problema tecnico, ma adesso ecco il colpo di scena. Due missili lanciati dagli iraniani, probabilmente degli SA-15 – si legge sull”Ansa’ – avrebbero causato lo schianto al suolo dell’aereo ucraino, provocando la morte di 82 iraniani e 63 canadesi, oltre a 11 ucraini, 10 svedesi, 4 afghani, 3 britannici e 3 tedeschi.

Le immagini dei missili che hanno abbattuto l’aereo ucraino

Il New York Times ha condiviso in esclusiva le immagini dei missili partiti dalla base iraniana. La giornalista del New York Times su Twitter, Farnaz Fassihi, cita il giornale iraniano Khaba e lancia una grave accusa: le autorità iraniane hanno arrestato l’uomo che filmò l’abbattimento dell’aereo ucraino, avvenuto l′8 gennaio scorso.

Non è di certo iniziato un 2020 sereno per l’Iran. All’alba di una nuova guerra contro gli Stati Uniti, il paese medio-orientale è stato colpito da vari avvenimenti che hanno pietrificato Teheran.