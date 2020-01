Calciomercato Inter, maxi scambio con la Roma alle porte. Tra nerazzurri e giallorossi trovata l’intesa

Inter e Roma stanno per definire uno scambio molto interessante in questa finestra di calciomercato invernale. L’infortunio di Zaniolo ha costretto i giallorossi a rivedere i propri piani, spostando le mire su un’ala destra funzionale al gioco di Fonseca. Vista la poca propensione di Under a svolgere entrambe le fasi, come chiesto dal tecnico portoghese, il ds Petrachi si è trovato costretto ad andare alla ricerca di un profilo migliore. E qui si incrociano le necessità dell’Inter di Antonio Conte, continuamente in pressione su Zang & Co. per avere dal mercato un paio di rinforzi adeguati a competere con la Juventus. Dopo aver corteggiato a lungo Vidal, adesso a centrocampo il preferito sembra Eriksen, ma non basta. Si perchè al di là di Giroud come vice Lukaku, il tecnico leccese ha bisogno di un altro giocatore sulla fascia sinistra. Biraghi non ha convinto e le condizioni fisiche di Asamoah non sono rassicuranti.

Calciomercato Inter, maxi scambio con la Roma: Politano per Spinazzola

Il nome individuato da Marotta è quello di Leonardo Spinazzola, ex terzino di Juventus e Atalanta, adesso in forza alla Roma. I giallorossi nelle ultime ore sono tornati alla carica per Matteo Politano, obiettivo per il mercato di giugno, ma indispensabile da subito per sostituire Zaniolo. Di qui l’idea dell’Inter di infilare nella trattativa un nome gradito a Conte. Dal punto di vista tattico, Spinazzola è perfetto per ricoprire il ruolo di esterno di centrocampo nel 3-5-2, così come Politano è l’ala tattica mancina di cui Fonseca ha bisogno per coprire il buco sulla fascia destra.

Dal punto di vista economico le valutazioni dei due giocatori sono molto vicine. Politano è arrivato la stagione scorsa a Milano dal Sassuolo per circa 25 milioni, mentre Spinazzola è stato pagato 29 milioni dalla Roma. La società capitolina lo aveva inserito in uno scambio con la Juventus che ha coinvolto il giovane Luca Pellegrini, per realizzare una doppia corposa plusvalenza. Ora quindi si sta studiando uno scambio alla pari tra Inter e Roma per ammortare nel modo migliori il costo dei due cartellini, con cifre e contratti piuttosto simili.

Per Politano sarebbe in ritorno a casa visto che è cresciuto a Trigoria, vincendo anche uno scudetto Primavera nel 2011.

