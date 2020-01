Viaggio sulla Luna, la folle offerta del miliardario giapponese: cercare una fidanzata che lo accompagni

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa – il primo potenziale pilota del futuro razzo spaziale SpaceX – ha lanciato una bizzarra proposta per trovare una “compagna” per volare con lui sulla Luna. Il sito web di Maezawa che promuove la campagna chiarisce che non sta solo cercando un amico, ma una potenziale fidanzata che lo accompagni nel viaggio nello spazio.

“Maezawa ha un sogno di vecchia data di andare nello spazio”, afferma il sito web. “Vuole visitare un posto così speciale insieme a una persona speciale“. Il sito Web promuove il concorso come un evento di matchmaking serio che verrà documentato in un reality show chiamato “Full Moon Lovers“, trasmesso dal servizio di streaming giapponese AbemaTV . Il concorso è aperto a donne single di età superiore ai 20 anni, che hanno personalità “brillanti”, vogliono godersi la vita al massimo e inseguono la pace nel mondo. Devono, ovviamente, anche essere interessate ad andare nello spazio.

Viaggio sulla Luna: la folle proposta del miliardario giapponese

Maezawa e la sua futura partner dovrebbero viaggiare verso la Luna con il razzo spaziale di prossima generazione della SpaceX, un enorme veicolo destinato a portare le persone verso destinazioni spaziali come il nostro satellite e in futuro Marte. Nel settembre del 2018, SpaceX ha rivelato che Maezawa aveva depositato una considerevole cifra per diventare il primo cliente privato a salire su Starship una volta completato il progetto. Il viaggio avrebbe comportato l’invio di Maezawa attorno alla Luna, senza atterrare su di essa, per poi riportarlo sulla Terra. SpaceX non ha rivelato quale sia la cifra pagata. Il CEO Elon Musk, tuttavia, ha fatto capire che era abbastanza per aiutare a sviluppare il veicolo spaziale.

Quando fu fatto l’annuncio, Maezawa dichiarò anche di aver acquistato qualche posto in più sul razzo spaziale. Un modo per farsi accompagnare da sei a otto artisti durante il viaggio. Ora a quanto pare, uno dei posti sarà riservato alla futura fidanzata che uscirà fuori da questo bizzarro concorso.

Maezawa è il fondatore del più grande rivenditore online giapponese Zozotown e, secondo quanto riferito da Forbes, vanta un patrimonio personale di 2 miliardi di dollari.

Diciamo che può avere soldi sufficienti per regalarsi una “Luna di miele” particolare, con la futura compagna.

