Roghi in Australia, il Governo corre ai ripari lanciando cibo agli animali sopravvissuti e senza provviste. Lanciate già tonnellate di verdura fresca.

In Australia si lancia cibo dagli elicotteri per gli animali affamati. E’ questa la nobile e doverosa iniziativa del Governo dopo i roghi che hanno distrutto fauna e flora, oltre ad aver carbonizzate vive tantissime specie senza via di fuga.

Australia, cibo lanciato dagli elicotteri agli animali

Così riferisce la stampa locale, sono già stati distribuiti oltre 2.200 chilogrammi di verdure fresche per i superstiti che ora rischiano di morire di fame. Sono state gettate dai cieli soprattutto tonnellate di carote e patate.

Da tutelare ci sono soprattutto i wallabies, degli esemplari molto simili ai canguri ma più piccoli rispetto ai cugini. Sono già a rischio estinzione e quindi vanno protetti molto attentamente. Anche per questo sui mezzi c’è anche un team di veterinari, dotati di un generatore elettrico per interventi di rianimazione urgenti.

Il bilancio degli animali morti in questi giorni in Australia nel frattempo è drammatico. Pur non avendo la certezza ufficiale, gli scienziati assicurano comunque almeno un miliardo di animali morti. Colpa delle fiamme, i gas respirati e di ogni tipo di conseguenze nata dagli incendi.

Oltre a una questione di specie da tutelare, subentra poi anche un discorso molto più generico. Ossia che adesso c’è un intero ecosistema da preservare, dopo quest’ennesima catastrofe che porta la firma dell’uomo.

