Nuova scoperta nel mondo della scienza. Infatti è stato trovato in un verme il segreto per vivere oltre 500 anni. In arrivo nuove cure anti-age.

Il 2020 parte con una grandissima scoperta scientifica. Infatti stando agli ultimi studi molecolari, sarebbe stato trovato il verme della longevità, capace di moltiplicare per 5 la longevità. Ovviamente, subito dopo la scoperta, sono partiti anche gli studi per alcune nuove cure anti-age, e su come applicare il tutto anche nel corpo umano.

Secondo quanto riportano gli scienziati, la scoperta consisterebbe nell’accendere contemporaneamente due ‘interruttori‘ molecolari della longevità, in modo da potenziarsi a vicenda ed allungare la vita del 500%. La strategia degli scienziati è stata applicata con successo sui vermi nematodi C. elegans, campioni da sempre utilizzati in laboratorio per studi sulla longevità.

Ad indicare questa scoperta, ci hanno pensato i ricercatori statunitensi del Mount Desert Island Biological Laboratory e del Buck Institute for Research on Aging, con la collaborazione degli scienziati cinesi dell’Università di Nanchino.

Scienza, lo studio del gruppo di ricercatori

Dopo aver studiato a lungo i nematodi, gli scienziati sono giunti alla conclusione che “basta” modificare geneticamente i due interruttori della longevità, riattivando due circuiti molecolari nelle cellule: quello della proteina Tor e quello dell’insulina.

La prima proteina puà aumentare la longevità del verme del circa 30%, mentre la seconda la potrebbe allungare addirittura fino al 100%. Unonendole i ricercatori pensavano di arrivare ad uno strabiliante 130%, ed invece i risultati sono stati ancora più sorprendenti. infatti unendo le due scoperte, c’è stata un’impennata del 500%.

A guidare questo studio, ci ha pensato Jarod A. Rollins in compagnia di Jianfeng Lan dell’Università di Nanchino.

Una volta terminato lo studio, Rollins ha affermato: “L’effetto sinergico è stato pazzesco” – continua il ricercatore – “L’effetto non è uno più uno uguale a due, ma uno più uno uguale a cinque. Per sviluppare i trattamento anti-invecchiamento più efficaci non dobbiamo guardare i singoli circuiti, ma le reti che formano“.

Così con questa nuova scoperta ci sarà spazio per la ricerca di nuove terapie anti-età. Inoltre secondo le ultime indiscrezioni, sono già in atto alcuni studi su farmaci capaci di allungare la vita.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato su Scienza & Benessere, CLICCA QUI !