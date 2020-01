Ondata di caldo anomalo sulla penisola, che inizia a stravolgere il meteo. Scopriamo tutti gli effetti che avrà quest anticiclone nei prossimi giorni.

In queste ore stiamo assistendo ad un fenomeno unico nel suo genere. Infatti sulla nostra penisola si sta affermando un grande anticiclone, che influenzerà inevitabilmente le condizioni meteo del nostro paese.

Così, anche se la stagione estiva è ancora lontana, si innalzeranno le temperature. Ovviamente la situazione non sarà la stessa su tutta l’Italia, infatti in alcune zone troveremo ancora qualche insidia temporalesca.

Come ad esempio sulle due isole maggiori, Sicilia e Calabria, troveremo ancora qualche precipitazione, mentre invece la nebbia continuerà a limitare la visibilità in Val Padana. Andiamo quindi a vedere che situazione meteorologica si presenterà nella giornata odierna.

Meteo, giovedì 9 gennaio

Così l’Italia entra in un clima pienamente influenzato dall’anticiclone. Un fenomeno raro ed inspiegabile, basti pensare che siamo solamente ad inizio a Gennaio ed in teoria il clima dovrebbe essere prevalentemente freddo. Ed invece sulla nostra penisola, con molte probabilità, si stabilizzerà questo clima anticiclonico. La giornata odiernà sarà così caratterizzata da un cielo sereno su gran parte delle regioni, andiamo quindi ad analizzare settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, tempo stabile con il sole che scalderà tutto il settentrione nell’arco della giornata. Ancora una volta, la Val Padana sarà infastidita da fitte nebbie, che si estgenderanno fino alle rive del Po. Con l’arrivo della sera, aumenteranno le nubi su Liguria e la parte occidentale della Valpadana. Le temperature risulteranno stabili, con massime tra i 6 ed i 10 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, troveremo un tempo asciutto ed ampiamente soleggiato. Anche nel cuore dell’Italia infatti dovrebbe affermarsi nuovamente l’anticiclone. Qualche nuvola di troppo la troveremo in Abruzzo, mentre invece qualche lieve pioggia continuerà a campeggiare sulla Sardegna. Le temperature restano stabili, con massime tra gli 8 ed i 13 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, ci sarà una gran bella giornata di sole che accompagnerà tutto il meridione. Qualche nuvola di troppo è prevista sulla Sicilia ed in Puglia ma, almeno per ora, non è prevista alcuna precipitazione. Le temperature qui saliranno leggermente, con massime comprese tra i 10 ed i 14 gradi.

L.P.

