Un incredibile capovolgimento dal fronte meteo. Torna sull’Italia l’anticiclone, che sconvolgerà il clima italiano con una rimonta dell’alta pressione

Dopo giornate segnate dal freddo polare a causa dei venti di provenienza scandinava, un grande campo di alta pressione è pronta ad invadere l’Italia, riportando sulla penisola condizioni meteorologiche stabili. Un vero e proprio mostro anticiclonico colpirà l’Italia ed il resto dell’Europa, capovolgendo la situazione climatica.

Già da questo mercoledì, l’anticiclone dovrebbe iniziare a fare il suo transito. Ma in Sardegna sarà presente qualche insidia. Infatti sull’Isola sarda ci sarà un temporaneo peggioramento, con vortici ciclonici che porteranno qualche rovescio temporalesco. Poi altri annuvolamenti occuperanno la Sicilia, ma il rischio di precipitazioni è abbastanza basso. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà sulla penisola nella giornata di oggi.

Meteo, mercoledì 8 gennaio

Come detto, quindi, un vasto campo di alta pressione coprirà l’Italia, portando tempo stabile su quasi tutta la penisola. Quindi ci sarà stabilità su tutta la penisola, con l’aggiunta di qualche infiltrazione instabile sulle Isole Maggiori. Andiamo quindi a scoprire le condizioni meteo sui tre principali settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia, il tempo risulterà stabile su gran parte delle regioni, con il sole che dovrebbe scaldare, anche se di poco, l’atmosfera. Ancora una volta alcuni banchi di nebbia colpiranno in Val Padana e vicino al Po, ma si diraderanno con l’evolversi della giornata. Le temperature sono in aumento, con massime dai 7 ai 14 gradi.

Mentre sulle regioni dell’Italia Centrale, clima in prevalenza soleggiato sulle regioni peninsulari. Come abbiamo anticipato, solamente in Sardegna regnerà l’instabilità, con piogge che si attenueranno nel pomeriggio. Temeprature in aumento anche qui, con massime dai 9 ai 14 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, grandissima incewrtezza sulla Sicilia, con nubi che si accumuleranno nel corso della giornata, portando lievi piogge. Sulle restanti regioni, invece, risulterà poco nuvoloso con il sole che scalderà il meridione. Temperature in rialzo anche qui, con massime dai 9 ai 13 gradi.

L.P.

