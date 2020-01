Cessione Milan, arriva una sorprendente conferma. Due anni dopo l’approdo di Elliott Management Corporation, potrebbe esserci un nuovo passaggio per la società rossonera.

Il Milan va verso una nuova cessione: arriva una piccola ma importantissima conferma. Alla notizia bomba de La Repubblica di ieri, col quotidiano che parlava di una trattativa entrata nella fase cruciale, segue oggi un’autorevole convalida.

Cessione Milan, la sorprendente conferma di Armani

La soffiata arriva infatti direttamente da Giorgio Armani, storico imprenditore italiano che conosce perfettamente situazioni e retroscena dell’ambiente milanese e dei suoi affari di lusso.

Nel corso di un’intervista rilasciata quest’oggi al Corriere della Sera, l’85enne di Piacenza ha ammesso di non volersi fermare motivando il tutto così: “Dal momento che ci sono, sono e faccio. E poi anche Bernard Arnault ambisce a Milano e se vuole lui acquisire la squadra del Milan, io posso ancora: è la mia città, qui lavoro e respiro”.

Parole sibilline ma non di certo casuali. Non da un uomo di mondo che rappresenta uno dei cuori pulsanti della città lombarda. Secondo i rumors recenti, la proposta sarebbe da 975 milioni di euro. Una cifra irrinunciabile per un Milan in ginocchio.

Un valore che il fondo Elliott Management Corporation sarebbe propenso ad accettare dopo i due anni di enormi investimenti a vuoto. Ed ecco che sarebbe spiegata quindi anche la presenza di Gordon Singer a Milano domenica scorsa per Milan-Sampdoria. Sarebbe stata più per chiudere una negoziazione ormai vicina che vedere dal vivo il debutto di Zlatan Ibrahimovic.