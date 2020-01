Soleimani, duro commento intimidatorio della figlia Zeinab. La donna, ami microfoni della Tv di Stato dopo il funerale del padre, lancia un monito agli Stati Uniti d’America.

Tensione Usa-Iran, Zeinab Soleimani rincara la dose. La figlia del generale Qassem, ucciso nel recente raid americano a Baghdad, è infatti intervenuta ai microfoni di Tv di Stato con parole tutt’altro che pacifiche.

Soleimani, la figlia del generale grida vendetta

“Ora dovrebbero aspettarsi anche la morte dei loro figli”, aveva riferito la donna durante i funerali del madre. E in diretta ha rilanciato con toni altrettanto minacciosi: “Pazzo di un Trump, ora non credere che sia tutto finito con la morte di mio padre. Per voi americani arriveranno giorni bui”.

“Sei un giocatore d’azzardo ma ora hai fatto un errore storico”, prosegue. “Non potrai seminare discordia tra Iran e Iraq”, conclude. La tensione così cresce alle stelle. Dopo essersi ritirato dall’accordo sul nuclerare, l’Iran – secondo quanto rivela Metro.co.uk – avrebbe assegnato una taglia da 80 milioni di euro sulla testa del presidente statunitense.

Trump, dall’altra parte, ha già risposto alle minacce di rappresaglia di Teheran con una contro-minaccia: “Se ci colpirete, gli Usa hanno già nel mirino 52 siti iraniani”. Il politico 73enne ha assicurato che “ci sarà una risposta sproporzionata” in caso di attacco.

