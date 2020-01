Napoli, De Laurentiis e la dirigenza alle prese con alcuni rinnovo di contratto. Raggiungere l’accordo con i calciatori interessati non è sempre agevole

Non solo Mertens e Callejon in scadenza di contratto il prossimo giugno e già potenzialmente in grado di accordarsi con altre squadre. Il capitolo rinnovi in casa Napoli interessa anche altri top player dell’organico a disposizione di Gattuso. Tra questi Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo, ormai titolare fisso dell’undici partenopeo e ambito dai top club iberici (Real Madrid e Barcellona), avrebbe rifiutato la prima proposta di rinnovo contrattuale recapitatagli dalla società. Un tentennamento che avrebbe infastidito il presidente De Laurentiis, di solito, ben poco accomodante su questioni simili. L’indiscrezione è di Repubblica che svela anche ulteriori dettagli della vicenda.

Potrebbe interessarti >>> Ibrahimovic, la statua di Malmoe abbattuta e distrutta – FOTO

La proposta del Napoli a Fabian Ruiz

Oltre a un robusto aumento dell’ingaggio, peraltro ampiamente meritato sul campo, il Napoli vorrebbe inserire nel prossimo contratto di Fabian Ruiz anche una clausola rescissoria importante a 3 cifre, di cui non è stato svelato l’ammontare.

E’ proprio quest’ultimo particolare ad essere sgradito a Fabian Ruiz e al suo entourage, i quali avrebbero declinato il primo tentativo di rinnovo, scatenando il malcontento di De Laurentiis che vorrebbe blindare il centrocampista spagnolo e scoraggiare ulteriori e quantomai possibili di Barcellona e soprattutto Real Madrid, club quest’ultimo che ha necessità impellenti di rinnovare il reparto mediano nella prossima stagione considerata l’età avanzata di Modric e il possibile addio di Toni Kross, protagonisti entrambi dei tanti trionfi merengues nell’ultima decade.

Vedremo se e quando il Napoli formulerà un’ulteriore proposta a Fabian Ruiz. Nonostante sia stizzito dal primo rifiuto, De Laurentiis è fermamente convinto della volontà di voler trattenere il centrocampista iberico e di farne uno degli uomini simbolo del Napoli del presente e del futuro. Il mercato però incombe e per un calciatore spagnolo è sempre un’impresa provare a resistere alle lusinghe e alle proposte dei club più blasonati in patria.

Leggi anche – Calciomercato Inter, quasi fatta per l’attaccante: l’annuncio dalla Francia