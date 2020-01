Dopo il calamoroso licenziamento di un “vegano etico”, il tribunale inglese prende una decisione. Il veganesimo è come la religione, non discriminabile

Negli ultimi anni l’alimentazione Vegana ha avuto un picco di popolarità. Da persone comuni, che cercano un regime alimentare sano e “pulito” per evitare malattie in futuro, fino ad atleti che si sono imposti un regime alimentare senza carne, latticini e derivati.

Ma cosa significa essere vegani? La risposta è molto semplice. Essere vegani vuol dire adottare un regime alimentare, o meglio uno stile di vita, basato idealmente su un alimentazione con risorse non provenienti dal mondo animale.

In molti discutono se l’essere vegano comporti anch’esso dei disagi, visto la mancanza di assunzione delle proteine della carne, e c’è chi non accetta questo stile di vita. L’ultimo episodio di cronaca ci riporta in Gran Bretagna, dove un datore di lavoro ha licenziato un impiegato, solo perchè vegano.

Così l’impegato ha deciso di andare in tribunale, con i giudici inglesi che hanno espresso l’incredibile sentenza, scopriamo qual’è.

Veganesimo: per i giudici inglesi non è discriminabile

Così il Tribunale Inglese, chiamato in causa ha dovuto dire la sua. La decisione spiazza un pò tutti, visto che i giudici hanno affermato: “Il veganesimo è come una religione, quindi non discriminabile“.

Inoltre gli stessi giudici hanno paragonato il movimento ad un credo filosofico, per questo i suoi seguaci non possono essere discriminati in base all’Equality Act del 2010.

A sollevare il polverone ci ha pensato Jordi Casamitjana, impiegato della League Against Cruel Sports, organizzazione che difende gli animali e condanna sport come la caccia alla volpe, alla lepre e al cervo.

La stessa organizzazione lo aveva licenziato per alcune accuse da parte sua. Infatti per Jordi la società finanziava altre società coinvolte in test sugli animali. Ma la mossa dell’impiegato di portare in tribunale la faccenda, gli ha dato ragione, con i giudici che hanno paragonato il suo credo filosofico ad una religione.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato su notizie dall’Estero, CLICCA QUI !