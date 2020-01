Torna a far parlare di sè Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn, stavolta, ha scatenato al fantasia dei suoi followers, grazie ad una foto col fratello

La bellissima Diletta Leotta sembra non amare la quiete e ogni giorno fa qualche cosa che attiri l’attenzione dei suoi milioni di seguaci e follower.

Seguitissima ed amata dai suoi seguaci e non, la bionda conduttrice catanese, ogni giorno trova il modo di infiammare il popolo di Instagram. Così anche nella serata di ieri, non è mancato il post che ha fatto scatenare le fantasie dei followers.

Diletta ha infatti postato una foto in compagnia di suo fratello. I due sono molto legati tra di loro, e sembrano sostenersi con costanza, nonostante l’enorme fama della conduttrice. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli della foto postata dalla Leotta.

POTREBBE INTERESSARTI -> Diletta Leotta con i palloncini in mano, ma scosciatissima e scollatissima – FOTO

Diletta Leotta in compagnia del fratello, i fan impazziscono

Tra le donne del 2019, il suo nome sembra essere un assoluto protagonista. Un volto fresco, giovane, che pian piano si sta prendendo la scena sia dello sport, che dello spettacolo italiano.

Diletta si confermerà una delle protagoniste anche di questo 2020, e come aprire l’anno in bellezza se non con una foto in compagnia di un familiare.

Nell’ultima foto postata su Instagram, infatti, vediamo la catanese in compagnia del fratello sorridente. Ma ad attirare la curiosità dei suoi seguaci, è l’elegantissimo vestito nero, forse corto quanto basta per infiammare il mondo del web.

Non sfuggono agli occhi dei fans, le belle e lunghe gambe della Leotta ed il costoso orologio al braccio. La regina di DAZN ha poi aggiunto una descrizione, in cui omaggia il fratello scrivendo: “Always by my side“, tradotto in italiano: “Sempre al mio fianco“.

Così dopo appena tre giorni in questo 2020, Diletta Leotta si conferma una delle protagoniste della televisione, e del mondo social.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo del Gossip, CLICCA QUI !