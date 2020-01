Dopo l’esclusione del sentaore Gianluigi Paragone, Alessandro Di Battista dice la sua. Dibba difende Paragone e tuona: “Più grillino di tanti altri”

Continua il terremoto interno del Movimento 5 Stelle. Come pronosticato, l’esclusione del senatore Gianluigi Paragone, non è stata presa bene da tutti ed uno degli scontenti, è proprio Alessandro Di Battista.

Negli anni, il politico romano è diventato uno dei personaggi di spicco del movimento pentastellato. Infatti, spesso la sua voce fa molto rumore all’interno del partito.

“Dibba” nelle ultime ore ha infatti incoronato il coraggio di Paragone, affermando: “Infinitamente più grillino di tanti altri“. L’affermazione del politico romano, è stata vista in un commento su Facebook, su un post di un militante del movimento.

Ma Luigi Di Maio non ci sta, e dopo continui attacchi all’interno del partito, ha voluto rivendicare i risultati del M5S in questi mesi di Governo. Andiamo quindi a vedere le sue parole.

Di Maio contro Di Battista, arriva il post su Facebook

Eppure nonostante i vari terremoti all’interno del partito, il leader Luigi Di Maio ci tiene a sottolineare su Facebook tutti i risultati ottenuti dal movimento Pentasellato.

Infatti sul suo profilo si può leggere: “C’è qualcuno che pensa che il Governo precedente fosse migliore di questo. Io penso che i conti si debbano fare alla fine. Ho sempre e solo pensato a portare a casa i risultati per gli italiani. Abbiamo portato i leghisti a votare la legge spazzacorrotti, il blocco delle trivelle in mare e il reddito di cittadinanza.”

Di Maio continua con convinzione: “Quel che è certo, è che in appena 20 mesi abbiamo già approvato 40 provvedimenti. Niente male per un Movimento per la prima volta al Governo, no?“.

Il leader pentastellato ha infine concluso: “Il prossimo passaggio cruciale sarà togliere le concessioni ai Benetton. Riusciremo anche in questo. Perché siamo il Movimento 5 Stelle: unica e reale speranza di questo Paese“.

Un duro e lungo sfogo di Luigi Di Maio, che per la prima volta, prende realmente posizione contro i conflitti interni del M5S.

Vorrei dedicare questo 2020 a tutti coloro che ad agosto mi dicevano che anche con questo Governo non avremmo mai… Pubblicato da Luigi Di Maio su Giovedì 2 gennaio 2020

L.P.

