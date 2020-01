Aerei, la classifica delle compagnie più sicure in vista del 2020. A stilarla è direttamente un sito specializzato del settore. Sorpresa in vetta e dominio asiatico: Italia out dalla top 10.

Voli aerei, spunta la lista delle dieci compagnie più sicure in vista del nuovo 2020. A stilarla è il sito specializzato australiano ‘Airlineratings.com’.

Aerei, le compagnie più sicure

Per determinare la graduatoria sono stati presi in considerazione diversi fattori: le valutazioni delle agenzie governative, gli studi delle aziende specializzate, i dati storici sugli incidenti gravi e non, l’attuale stato economico delle azienda, gli attuali investimenti e ovviamente l’età media dei veicoli.

A primeggiare in generale sono soprattutto le società asiatiche, ma sui primi due gradini del podio, alla fine, ci va l’Oceania con la Quantas e l’Air New Zealand. Out l’Italia dalla top tep, ma l’Alitalia strappa comunque un 7 su 7 per quanto riguarda il safety rating, ovvero il tasso di sicurezza.

Ecco la classifica:

Quantas (Australia) Air New Zealand (Nuova Zelanda) Eva Air (Taiwan) Etihad Airways (Emirati Arabi) Qatar Airways (Qatar) Singapore Airlines (Singapore) Emirates (Emirati Arabi) Alaska Airlines (USA) Cathay Pacific (Hong Kong) Virgin Australia (Australia)

