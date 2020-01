Papa Francesco strattonato da una fedele, la prende a schiaffi per liberarsi: ecco il video di quanto accaduto nella notte a San Pietro.

Spiacevole episodio, nella notte, per Papa Francesco. Nel corso della celebrazione del ‘Te Deum’, il 266esimo papa della Chiesa cattolica è sceso nella piazza di San Pietro per salutare la folla e per ammirare il presepe plastic free arrivato dal Trentino. Qualcosa, però, non è andato secondo i piani dal momento che una fedele proveniente dall’Oriente lo avrebbe strattonato a lungo, scatenando la reazione del Sommo Pontefice.

LEGGI ANCHE >>> Papa Francesco: “Dio arriva gratis, noi non possiamo ricompensarlo”

Nel VIDEO diffuso su Twitter, si vede una fedele strattonare con una certa insistenza il Papa che, a un certo punto, si vede costretto a schiaffeggiare la mano della nonna per liberarsi. Alla scena, ovviamente, hanno assistito i suoi aiutanti e le tantissime persone giunte nella Capitale per salutare Papa Francesco e il nuovo anno. Sul volto del Papa successivamente è apparsa una smorfia di dolore, a dimostrazione del fatto che la presa della fedele non è stata proprio tenera. Ecco il VIDEO di quanto accaduto nella notte in piazza San Pietro:

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter’s Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn’t let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019