E’ divorziata ed ha un figlio, ma nel 2014 ha trovato l’amore con Simone Coccia, con il quale sta tutt’ora. Nel 2014 lui fece una dichiarazione radiofonica alla Pezzopane, dicendo: “Io voglio sposarla. Stefania, vuoi prendermi come tuo legittimo sposo?”. Stefania Pezzopane era ospite della popolare trasmissione di infotaintment “Un giorno da pecora”, condotta da Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro su Radiodue Rai. La sua risposta è stata: “Ci devo pensare. Io la risposta la darò nel momento giusta. Siamo molto legati, per il futuro non mi sento di escludere nulla, intanto viviamo questo bellissimo presente”. Ad oggi, i due, non sono ancora sposati.