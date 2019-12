Boxing Day, una tradizione in Premier League e nei campionati inglesi con un ricco programma di partite nel giorno di Santo Stefano

Lo scorso anno anche la Serie A ci ha provato senza replicare l'”esperimento” nella stagione in corso. Giocare a Santo Stefano, invece, è un must in Inghilterra e in tutto il Regno Uniyo. Dalla Premier League ai campionati dilettantistici, il 26 dicembre c’è un programma di partite “infinito” che tiene compagnia agli appassionati inglesi e non solo per tutta la giornata dall’ora di pranzo alla prima serata.

É il Boxing Day, signori. Una tradizione indelebile oltremanica, legata al calcio e non solo.

Boxing Day, cosa è

Il 26 dicembre è diventato il Boxing Day (letteralmente il “giorno delle scatole”) dai tempi in cui, a Santo Stefano, si regalavano doni ai propri dipendenti o alle persone appartenenti alle classi sociali più povere. Regali preparati, appunto, in apposite scatole. Da allora la tradizione di scambiarsi i regali si è diffusa anche tra le famiglie, diventando, di fatto, un rito collettivo ormai irrinunciabile.

Potrebbe interessarti >>> Carlo Ancelotti, nuovo allenatore dell’Everton

Premier League in campo nel Boxing Day

Il Boxing Day è un giorno dedicato al calcio nel Regno Unito perché proprio a Santo Stefano si è giocata la prima partita tra squadre di club nella storia del calcio inglese, Sheffield Utd e Hallam FC. Sempre nel Boxing Day poi, nel 1888, il Preston North End ha battuto il Derby County 5-0 nella prima giornata della prima edizione del campionato inglese.

Proprio per il suo valore simbolico, la Premier League e gli altri campionati inglesi continueranno a perpetuare la tradizione che negli anni ’50-’60 prevedeva partite anche il giorno di Natale. Un appuntamento, quello del Boxing Day calcistico che, tradizione a parte, viene perpetuato anche per consentire la possibilità, nei giorni di festa e di vacanza, a un maggior numero di spettatori di poter assistere agli eventi dal vivo. Del resto, gli stadi pieni sono un’altra immagine simbolo di un giorno di festa dedicato interamente al calcio e ai suoi protagonisti.

Leggi anche – Ibrahimovic si avvicina al Milan: le ultimissime