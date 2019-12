Diletta Leotta: si stende sul pavimento il resto è da vedere: ecco il video della bellissima conduttrice di DAZN che conquista di nuovo tutti.

Diletta Leotta auguri a tutti un buon Natale e lo fa a modo suo, conquistando ancora una volta tutti grazie al suo straordinario fascino. La bellissima conduttrice di DAZN, che ha fatto ritorno in Sicilia per trascorrere le feste natalizie in compagnia della sua famiglia, ha pubblicato delle Storie sul proprio profilo Instagram che meritano davvero di essere viste con grandissima attenzione.

Diletta Leotta si stende sul pavimento, che spettacolo: il Video

Nel Video in questione, si vede la bellissima Diletta allenarsi duramente in palestra sul pavimento per mantenere intatta la sua forma e poi nuotare in piscina con una splendida amica. Un modo davvero intrigante di augurare a tutti un sereno Natale proprio nel giorno della Vigilia. Ecco il VIDEO che sta spopolando proprio in questi minuti sul web:

