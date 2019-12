Calciomercato Napoli, arrivano importanti conferme. Parla un diretto interessato che ammette: “Ci penserò, a breve ci saranno novità”.

Napoli già a lavoro sul mercato. Per gennaio e per giugno. E’ calda, infatti, la doppia trattativa col Verona per Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani. Un centrocampista di rottura e un difensore. Le prime tappe per rimettere ordine e rigore in una squadra apparsa clamorosamente squilibrata tatticamente.

Calciomercato Napoli, parla Amrabat

Secondo le ultime indiscrezioni, procede spedita la negoziazione fissata sulla base di 30 milioni di euro totale. I due affari sarebbero in realtà slegati, salvo poi intrecciarsi successivamente. Il club partenopeo, infatti, è pronto a chiudere la trattativa a gennaio per poi accogliere entrambi i giocatori a giugno a fine stagione. Questione anche di regolamento: avendo giocato già col Club Brugge e col Verona, Amrabat pur volendo non potrebbe optare per un terzo trasferimento in questa stagione.

Priorità a un regista e un terzino sinistro invece per l’imminente sessione invernale. Ma il Ds Cristiano Giuntoli lavora sul doppio asse. Un’importante conferma in tal senso è arrivata proprio da un diretto interessato, il 25enne Amrabat.

Intervenuto ai microfoni di Fox Sport Olanda, il turco è uscito allo scoperto sull’interesse partenopeo: “Cerco di estraniarmi da tutto in genere, ma ho letto anche io che sarebbe quasi fatta col Napoli. Adesso voglio solo passare le feste con la mia famiglia in Olanda, poi presto prenderò una decisione…”.

