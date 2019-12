L’Inter di Antonio Conte per il calciomercato Inter di gennaio vuole fortissimamente. Ma la trattativa si trasforma in telenovela

Che il calciomercato Inter abbia messo nel mirino Arturo Vidal come obiettivo principe della sessione di gennaio ormai non è più un mistero. Antonio Conte stravede per il centrocampista cileno, che proprio con lui alla Juve ha conosciuto alcune delle stagioni migliori della sua carriera. Ora Vidal è al Barcellona, Conte è all’Inter, eppure le loro carriere rischiavano di incrociarsi di nuovo. Ma di mezzo c’è appunto il Barça, che non sembra avere alcuna intenzione di privarsi del suo centrocampista. Nei giorni scorsi Vidal era diventato un autentico caso dopo l’esclusione nel clasico contro il Real Madrid. Ma ora l’emergenza sembra essere rientrata e per “King Arturo” si profila un’inattesa riconferma.

Calciomercato, Vidal all’Inter, poche chance: il Barcellona lo blinda

Se Arturo Vidal spingeva per accasarsi all’Inter già da gennaio adesso dovrà rivedere i suoi piani. Già, perché secondo il ‘Mundo Deportivo’ il Barcellona ha fatto sapere all’agente del centrocampista cileno che questi non si muoverà dalla Catalogna, sicuramente non a gennaio. Questo a meno di un’offerta “irrinunciabile” da parte dell’Inter. Un’offerta che sarà difficile arrivi, visto che il calciomercato invernale non riserva mai budget faraonici per le italiane. A questo punto è probabile che se non cambia niente entro le prossime settimane l’Inter dovrà dirottarsi su altri obiettivi.

Un vero peccato per Antonio Conte, che puntava tutto su Vidal per avere lo sprint decisivo in chiave scudetto. Potrà “consolarsi” con gli imminenti ritorni di Barella e Sensi, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni e dovrebbero tornare a disposizione subito dopo la sosta natalizia. Manna dal cielo per una squadra che ha sì battuto il Genoa nell’ultima di campionato, ma che sta iniziando ad accusare qualche affanno a causa della rosa ridotta e dei tanti infortuni.