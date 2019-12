Una bimba è deceduta in un scuola materna di Cirié in provincia di Torino. Indagini in corso dei carabinieri

Una tragedia immane è accaduta a Leinì, città di 16mila abitanti situata in provincia di Torino. Una bambina di due anni è morta, nel pomeriggio, per arresto cardiaco in una scuola materna. Sembrava star bene la piccola quando dopo pranzo è stata messa a dormire con i compagni. Notandola immobile in una posizione innaturale e cianotica, le maestre si sono subito rese conto della gravità della situazione e hanno immediatamente allertato i soccorsi. I medici del pronto intervento, arrivati nella struttura, hanno provato a rianimare la bimba, purtroppo, senza riuscirci. La piccola è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso ospedaliero di Cirié.

I Carabinieri indagano sull’episodio

La procura di Ivrea ha subito avviato un’indagine sulla morte della bambina. Stando all’Ansa, le maestre erano a conoscenza che la piccola soffrisse di crisi epilettiche ed avevano ricevuto istruzioni su come intervenire in caso di emergenza e convulsioni.

I Carabinieri stanno già procedendo all’interrogatorio delle persone che hanno assistito alla tragedia per verificare se sono state poste in essere tutte le precauzioni necessarie per tenere al sicuro la bimba.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni. Intanto tutta la città di Leinì si stringe intorno alla famiglia della bimba colpita da un lutto insanabile proprio in prossimità delle festività natalizie.

