Diletta Leotta intervista Cristiano Ronaldo: ecco quanto dichiarato dal campione portoghese della Juve ai microfoni di DAZN.

Il contenuto integrale sarà disponibile su sito e app DAZN a partire dal prossimo 26 dicembre, ma intanto sta circolando in queste ore un primo estratto dell’intervista realizzata da Diletta Leotta a Cristiano Ronaldo nel corso del format ‘Linea Diletta‘. Il campione della Juventus, dunque, si racconta ai microfoni della bellissima giornalista e spiega come e quando è nata la sua famosa esultanza, condita da quel ‘siu‘ che ormai accompagna tutti i gol dell’ex giocatore del Real Madrid.

Diletta Leotta intervista Cristiano Ronaldo, il Video

Ecco quanto dichiarato dal 34enne portoghese ai microfoni di Diletta Leotta: “La prima volta che ho esultato in quel modo era quando giocavo al Real Madrid e, più precisamente, nel corso di un precampionato a Los Angeles. Realizzai un gol nella sfida contro il Chelsea ed esultai proprio come faccio oggi. La gente mi chiedeva perché lo avessi fatto, ma io in realtà non lo sapevo. Era un gesto semplice, fatto con naturalezza proprio perché le cose migliori accadono in maniera naturale”. Per il resto dell’intervista, invece, bisognerà attendere il prossimo 26 dicembre quando potrete vederla ed ascoltarla integralmente su sito e app DAZN. Di seguito, intanto, il VIDEO di un estratto di questa intervista:

