Lady Diana dappertutto: non immaginerete mai dov’è stata individuata da una donna inglese

In Inghilterra una donna ha giurato di aver visto Lady Diana: la ricostruizione dell’incontro ha dell’incredibile.

Le attenzioni di tutto il mondo stanno per rivolgersi verso Londra dove tra pochi giorni Carlo verrà incoronato re. Il pensiero, nel momento più solenne della recente storia della famiglia reale dopo la morte della regina Elisabetta, è tutto per Lady Diana. Che per molti avrebbe meritato di essere al fianco di re Carlo III al posto di Camilla Parker Bowles.

Invece l’allora principessa del Galles, nota anche come Diana Spencer, è morta in un incidente stradale di tanti anni fa. Era il 31 agosto del 1997 quando una galleria di Parigi inghiottiva Lady D per restituirla senza vita. Secondo qualcuno nell’incidente sarebbe stata coinvolta, il cui scopo era quello di manomettere i freni della vettura di Lady Diana, anche Camilla attuale consorte di re Carlo.

Ma questa è un’altra storia. Nell’ultimo periodo, piuttosto, c’è stato qualcuno che ha giurato di aver visto Lady Diana. La cosa da non credere, che ha lasciato tutti a bocca aperta, è stata la modalità con la quale sarebbe avvenuto l’incontro.

L’incontro con Lady Diana che ha sconvolto una donna inglese

Stando a quanto emerso dal free press Metro, una donna inglese di 36 anni avrebbe giurato di aver visto Lady Diana di recente. Sfiorando persino il mancamento subito dopo aver incontro la donna. O per meglio dire il suo viso.

Lady D non si sarebbe infatti palesata dalla testa ai piedi ma solo con il suo volto. Come è successo? La donna, ha raccontato in prima persona, era alle prese con il pranzo dei suoi dipendenti quando su una fetta di prosciutto ha notato l’inconfondibile volto della principessa Diana.

Una scoperta che ha scioccato non solo lei ma anche i suoi colleghi di lavoro che sono stati immediatamente avvisati dalla donna. Uno di loro, ha rivelato l’inglese, si sarebbe persino offerto di comprare la fetta di prosciutto per 30 sterline.

La donna ha ovviamente rifiutato e ha deciso, piuttosto, di tenere la fetta con impresso il volto di Lady Diana tutta per sé. Pensando magare di esporre l’opera d’arte a casa sua. La notizia, inutile dirlo, ha fatto il giro del mondo. Anche se non è la prima volta che succede qualcosa del genere.

La risposta della scienza: cosa è successo

Tale fenomeno, escludendo che fosse il vero volto della principessa, si chiama pareidolia. In altre parole si tratta di un comportamento psicologico che spinge le persone a vedere volti o immagini familiari in oggetti comuni.

Questo è il motivo per cui molte persone associano caratteristiche o comportamenti umani agli oggetti. Un po’ come quando si guardano le nuvole e si tende a dare loro una forma. Almeno questa è la risposta data dalla scienza.