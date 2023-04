Da sapere su WhatsApp, un trucco incredibile, così sarete completamente invisibili. Tutte le informazioni utili e le curiosità.

L’applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp è ricca di risorse e offre funzioni sempre più evolute. Molte nemmeno le conosciamo. Da chat per lo scambio di messaggi, Whatsapp è diventata un servizio sempre più evoluto, con possibilità di scambio di documenti e file anche pesanti fino alla creazione di community anche di lavoro.

Per un utilizzo più efficace di Whatsapp, in particolare per tutelare la vostra privacy, esiste un trucco che vi permette di essere completamente invisibili. Un sistema molto utile per non farvi vedere dagli altri utenti mentre siete online, collegati all’applicazione.

Scopriamo di cosa si tratta, come funziona e soprattutto come attivare questa opzione molto utile. Di seguito, tutto quello che bisogna sapere.

WhatsApp, il trucco per essere completamente invisibili

Il trucco per essere invisibili su Whatsapp è molto facile da mettere in pratica. Non sono richieste particolari abilità informatiche ma semplicemente l’attivazione di una opzione che trovate già disponibile all’interno dell’applicazione. Questa opzione permette di non mostrare agli altri utenti quando siete online. Si tratta di una funzione molto utile per tutelare la vostra privacy ed evitare che gli altri in qualche modo vi controllino in base al vostro utilizzo della app.

Le chat individuali di Whatsapp, infatti, mostrano l’ultimo accesso dell’utente con cui si scambiano messaggi. Utente che potrebbe non rispondere, nonostante il suo utilizzo della app, ad esempio per leggere o scambiarsi messaggi con altri. La mancata risposta, però, potrebbe dipendere da mille motivi, tutti legittimi. Dunque, non mostrare il proprio accesso agli altri, quando non si può o non si vuole rispondere ai messaggi ricevuti, è pienamente legittimo.

Per rendersi “invisibili” agli altri su Whatsapp e non mostrare il proprio ultimo accesso, dovete andare sulle impostazioni dell’applicazione e cliccare sulla voce Privacy. Qui, dovete cliccare sulla prima opzione, “Ultimo accesso online” e nella parte superiore della schermata alla voce “Chi può vedere il mio ultimo accesso“, dovete cliccare dal menu l’opzione “Nessuno“.

Poi, nella parte inferiore alla voce “Chi può vedere quando sono online“, dovete cliccare nel menu l’opzione “Identico a ultimo accesso“.

In questo modo, nessuno potrà vedere quando vi collegate, e scollegate, su Whatsapp, perché non comparirà più il vostro ultimo accesso all’applicazione. Non potranno più vedervi né controllarvi quando siete online. La vostra riservatezza è assicurata

Infine, vi ricordiamo anche i consigli utili su come usare Whastapp senza connessione.