Attenzione a questi segni zodiacali perché spendono più di quanto guadagnano

Soprattutto di questi tempi, i soldi vanno spesi con grande oculatezza. Ecco i segni zodiacali più spendaccioni

Lo shopping piace un po’ a tutti. Ma, soprattutto di questi tempi, occorre spendere con grande oculatezza. Non è il momento, in nessun angolo del pianeta, per le spese folli. Eppure, ci sono alcuni segni zodiacali che sono proprio delle mani bucate… Ecco quali.

Passione shopping. Soprattutto ora che arriva la bella stagione, in tanti sentono la necessità di regalarsi qualcosa, per mettere alle spalle i mesi di freddo e maltempo. Magari per rinnovare il guardaroba e sfoggiare qualcosa con l’abbronzatura. O, perché, un nuovo cellulare o una nuova macchina fotografica per sbalordire tutti con le foto che faremo in vacanza.

In generale, però, bisogna spendere con oculatezza. La difficile situazione economica che viva il mondo (e, quindi, anche l’Italia) impone di essere morigerati per far quadrare bilanci personali e familiari.

Non deve sorprendere, però, che vi siano persone che non riescono proprio a moderarsi. Le cosiddette persone con le “mani bucate”. Quello che in tanti non sanno, però, è che questa caratteristica che può diventare alla lunga pericolosa, dipende anche dal segno zodiacale. Ve ne sono alcuni che spendono davvero tanto. Troppo.

I segni zodiacali più spendaccioni

La tendenza generale è quella di controllarsi quando si hanno poche risorse a disposizione e di essere più di tasche larghe quando, invece, la situazione va meglio. Ma ci sono alcuni segni zodiacali che, a prescindere da quelle che sarebbero le proprie possibilità, non riescono proprio a moderarsi. Ecco quali sono.

Innanzitutto i nati sotto il segno dei Pesci. Per loro lo shopping è una cosa seria. Nel senso che è un problema serio e può diventare compulsivo. Come ogni passione, infatti, il rischio della degenerazione in vizio c’è sempre. In tal senso, i Pesci non badano al risparmio e puntano spesso su qualche tasca amica che possa poi aiutarli a ripianare.

Per i Gemelli, invece, non si tratta tanto di compulsione, quanto di voglia di essere sempre al top. Amano tutto ciò che è di moda e griffato. Quindi, sceglieranno i vestiti dei brand più pregiati e, magari, l’ultimo modello di smartphone. Ma, si sa, queste cose costano… E, così, conti e portafogli si svuotano.

Infine, caso particolare è il Leone. Spende tanto, ma, spesso, non per se stesso. Una delle caratteristiche principali del segno del Leone, infatti, è la generosità. Quindi capiterà che possa spendere tanto, ma più che altro per gli altri. Parenti o amici, l’importante è che siano persone cui vuole bene. Attenzione, però, ai falsi amici…