Domenica tutti i telefoni hanno suonato nello stesso istante: l’inquietante test del Governo

Arriva un test molto inquietante approvato dal Governo. Domenica tutti i telefoni suoneranno alla stessa ora. Il motivo? Sta per accadere qualcosa di molto interessante.

Un test di sistema, un alert che farà squillare tutti i telefoni dei cittadini nello stesso momenti. E’ il governo a disporre un test che già è stato criticato in quanto ritenuto insolito e problematico: ecco di cosa si tratta.

Esattamente domenica alle 3 del pomeriggio i telefoni si tutti i cittadini inizieranno a squillare allo stesso istante. Si tratta di un test che consente al governo di poter trovare un modo per avvisare tutti in caso di pericolo. Sì, avete capito bene, una trovata che già sta riscontrando critiche per quanto si mostra aggressiva. In dieci secondi infatti tutti i telefoni emetteranno un suono di direna della polizia e una vibrazione, questo anche sugli smartphone che sono stati silenziati.

Test per l’allarme, suoneranno tutti i telefoni, il Governo: “Un’emergenza mortale nelle vicinanze”

L’obiettivo del Governo è quello di essere in grado con questo alert di avvisare tutti i cittadini del pericolo in arrivo, nello stesso momento. Ma di quale pericolo si tratta? L’ipotesi si aggancia a una probabilità di situazioni allarmanti quali nubi tossiche o inondazioni. Insomma catastrofi che in questo modo potrebbero fare meno vittime del previsto. Oltre a suonare e vibrare, sugli schermi comparirà una scritta: “Questo è un test di Allerta d’Emergenza, un nuovo servizio del governo britannico che vi avvertirà se c’è un’emergenza mortale nelle vicinanze. Questo è un test. Non dovete fare nulla”. Ma le polemiche non mancano!

Il Governo britannico è dunque alle prese con questo nuovo test, ma già c’è chi si preoccupa del fatto che la sirena potrebbe fare molto più male che bene. Automobilisti al guidante, anziani che magari non conoscono il motivo del suono e poi c’è un’altra questione. Le vittime di abusi domestici, che magari hanno un telefono nascosto, potrebbero essere messe in pericolo. Insomma non sarebbero davvero situazioni piacevoli.

Il Daily Mail su tutti è pronto a dare battaglia al Governo per questa iniziativa. “Quale genio ha pensato che fosse una buona idea terrorizzare l’intero Paese alle 3 del pomeriggio di domenica?” ha titolato in modo polemico e più che esaustivo. Un esperimento “inquietante e orwelliano”, una vera e propria violazione della privacy. Conservatori e Camera dei Lord sono ostili e il Mail sentenzia: “Una delle grandi virtù britanniche era la capacità di mantenere il sangue freddo in una crisi. Questo tipo di allarmismo sembra designato a mandarci tutti in uno stato di panico parossistico”. E come dargli torto?