Chiara Ferragni, la nuova casa a City Life lascia a bocca aperta | Ma quanto può valere?

Cifra da capogiro per il nuovo appartamento dei Ferragnez. I primi scatti suggeriscono l’idea di un appartamento lussuoso e ancora da lavorare.

Il 2021 è stato un anno glorioso per la royal family d’Italia: prima la nascita della secondogenita, poi l’acquisto di un nuovo appartamento a Milano: un tassello dopo l’altro si è aggiunto nel progetto di vita dei Ferragnez. Progetto che viene ostacolato nel 2022 quando Fedez scopre la malattia, tenendo i fan in apprensione per un lungo periodo.

Oggi che tutto sembra essere tornato alla normalità, i riflettori continuano ad essere puntati sulle vicende di casa Ferragnez, questa volta per qualcosa di bello. Un recente scatto di Chiara mostra la nuova abitazione a Milano.

I primi dettagli e quanto vale

“Checking on the new house” è la didascalia del recente post in cui Ferragni mostra soddisfatta la bozza del suo appartamento a CityLife. Nel 2021 i Ferragnez avevano deciso di spostarsi in un appartamento di loro proprietà (per l’attuale pagano l’affitto), sempre nel quartiere di CityLife.

“Super contenta perché adoro l’arredamento e il design, mi piace l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro”, aveva detto la Ferragni nel 2021. Oggi sfoggia lo stesso sorriso trionfante mostrando l’avanzamento dei lavori.

Come mostrano i fili elettrici pendenti dal soffitto, siamo in tempo per fare congetture sulle dimensioni della cabina armadio e a scommettere sulla presenza di suppellettili come la piscina o la vasca idromassaggio. Dagli scatti del sopralluogo, avvenuto in compagnia della sorella minore Valentina, possiamo invece notare già spazi enormi e vetrate con viste vertiginose su CityLife, oltre a una fantastica scala a chiocciola che ha mandato letteralmente in visibilio i fan.

Una cosa è certa: il superattico, nonostante la forma sia ancora acerba, rispecchia le ambizioni della Ferragni, il cui motto è sempre stato quello di sognare in grande. Complici le ambizioni, ma anche (non possiamo trascurarlo) le disponibilità finanziarie dei coniugi Ferragnez, l’appartamento, così come si presenta, preannuncia sviluppi di lusso: il suo valore, senza tenere in conto gli arredamenti, si aggirerebbe intorno ai tre milioni e mezzo di euro. Una cifra vertiginosa ma a misura del conto stellare dei Ferragnez, i quali, non dimentichiamolo, si sono prodigati in azioni umanitarie, soprattutto nel periodo covid, a sostegno della terapia intensiva per il San Raffaele di Milano.

Non ci resta allora che rimanere sintonizzati sui profili IG di Chiara e Fedez, per seguire ulteriori aggiornamenti sui lavori della nuova casa a Milano.