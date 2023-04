Juve, colpo in difesa: affare da 40 milioni

La dirigenza bianconera sceglie di rinforzare così il reparto arretrato. Un profilo giovane, ma già con grande esperienza

Neanche il tempo di vedersi restituiti i 15 punti sottratti con la penalizzazione, che la Juventus si tuffa prepotentemente sul mercato. Del resto, l’appeal della Vecchia Signora è quello di sempre. E, allora, ecco il colpo che arriva per il reparto difensivo.

Con la stagione ancora in bilico, la Juventus guarda già al futuro. I bianconeri, infatti, a maggior ragione oggi, con la restituzione dei punti, sono in pienissima corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, qualora dovessero terminare il campionato nei primi quattro posti.

Inoltre, la semifinale in Europa League contro il Siviglia lascia aperta la porta per un ritorno alla vittoria nelle coppe europee, che manca alla Juventus da moltissimi anni. Ma, gli impegni di campo (e le vicende extra) non devono far dimenticare il fatto che, per fare colpi di mercato importanti, ci si deve muovere per tempo. Cosa che ha fatto la Juventus.

Juventus: colpo in difesa

La stagione degli uomini di Massimiliano Allegri ha registrato moltissimi alti e bassi. Al di là delle oggettive difficoltà nel produrre gioco (e, quindi, nel finalizzare e andare a rete), la difesa si è dimostrata uno dei reparti maggiormente solidi. Numerose sono state le partite in cui la Juventus ha mantenuto la porta inviolata.

Tuttavia, anche quel reparto necessita di innesti. Leonardo Bonucci, infatti, non ha più l’età per poter essere considerato un titolare costante e inamovibile. Come centrale di sinistra, poi, spesso è stato adattato il brasiliano Alex Sandro, che nasce terzino. E che, quindi, spesso ha fatto fatica. Ecco allora che si punta un centrale che possa ricoprire quel ruolo. Identikit che porta al nome di Giorgio Scalvini.

Sebbene abbia appena 19 anni, Scalvini si è infatti già fatto notare (e parecchio) nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per lui già 41 presenze e 3 reti in serie A. E anche l’esordio in Nazionale, dove ha fin qui totalizzato 4 presenze. La Juventus avrebbe messo gli occhi su di lui. Come è noto, l’Atalanta chiede però tanto per il proprio gioiello, ben 40 milioni di euro. La notizia delle ultime ore è, però, che lo stesso Scalvini avrebbe aperto a un passaggio in una big: “Nonostante la corte delle grandi squadre io sto benissimo qui a Bergamo, però magari arriverà il giorno in cui dovrò pensarci” ha detto in una recente intervista. Un indizio importante. Ma La Juventus dovrà battere la concorrenza di altri importanti club, italiani ed europei.